Verso Sheriff Inter, tutte le possibili combinazioni del girone D

Sarà una gara dall'importanza notevole quella che si accinge a preparare Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, insieme ai suoi uomini, il prossimo 3 novembre dovrà sfidare in trasferta lo Sheriff nella gara valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Nell'approfondimento di oggi, cercheremo di analizzare tutti i possibili scenari in vista dei match che andranno in scena tra tre giorni.

Nel caso in cui lo Sheriff dovesse trionfare all'interno delle mura amiche insieme al Real Madrid, entrambe le squadre salirebbero a quota 9 punti in classifica con Inter e Shakhtar Donetsk che resterebbero ferme rispettivamente a quota 4 e 1 punto. Se mercoledì Sheriff ed Inter dovessero pareggiare, con il Real Madrid trionfatore, le merengues andrebbero prime in solitaria a quota 9 punti, con Sheriff, Inter e Shakhtar Donetsk ad inseguire rispettivamente con 7, 5 e 1 punto.

Invece, qualora i nerazzurri mercoledì dovessero vincere in trasferta, si conquisterebbero il secondo posto in classifica sia nel caso in cui il Real Madrid dovesse vincere, sia se gli spagnoli dovessero pareggiare contro lo Shakthar Donetsk (in quest'ultimo caso, trovandosi entrambe a 7 punti, in caso di ex aequo il primo posto toccherebbe alle merengues). Infine, nella remota ipotesi che il Real Madrid cada in casa con gli ucraini e con i nerazzurri trionfatori in casa dello Sheriff, la squadra di Simone Inzaghi balzerebbe al primo posto in classifica.

Per riuscire nell'impresa, il tecnico piacentino potrebbe decidere di optare per una formazione a trazione anteriore con Handanovic tra i pali; trio di difesa composto dai soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni e con Darmian e Perisic chiamati ad arare le fasce. In mediana al fianco di Marcelo Brozovic dovrebbero esserci Barella e Vidal, mentre in avanti, accanto allo stakanovista Dzeko, si rivedrà dal 1' Lautaro Martinez con Correa pronto a fare staffetta con uno dei due.