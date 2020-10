Verso Shakhtar-Inter: due nerazzurri in dubbio per la trasferta in Ucraina

Archiviata la pratica Genoa, per l'Inter è già tempo di tornare in campo; martedì sera infatti, i nerazzurri affronteranno a Kiev lo Shakhtar nella seconda giornata del gruppo B di Champions League.

Una trasferta insidiosa, come dimostra la vittoria del club ucraino in casa del Real Madrid di pochi giorni fa, e l'Inter ha l'obbligo di portare a casa i tre punti se non vuole complicare da subito il suo percorso nella competizione. Parlando di campo, saranno sicuramente assenti Skriniar, Gagliardini e Radu, ancora alle prese con il coronavirus.

Come spiegato dal Corriere dello Sport però, anche Sanchez e Sensi sono in dubbio per la partita. Entrambi sono alle prese con dei fastidi muscolari e non è certo che riescano a recuperare per martedì.