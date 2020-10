Verso Shakhtar Inter, Conte può sorridere per un recupero fondamentale

C'è più di una buona notizia in casa Inter dopo il match di Marassi contro il Genoa vinto per 0-2. La prima è che i nerazzurri portano a casa la prima vittoria in stagione senza subire gol.

L'altra, probabilmente ancor più importante, è che Achraf Hakimi per il match di Champions League in programma martedì alle 18:55 contro lo Shakhtar Donetsk, potrà scendere in campo già dal 1'.

L'esterno marocchino per la partita contro il Borussia Moenchengladbach non è stato arruolabile da Antonio Conte per via della "falsa" positività al COVID-19 archiviata dopo appena tre giorni. Dunque, il prossimo 27 ottobre il tecnico salentino potrà disporre della propria freccia già dall'inizio. A sottolinearlo è stata la redazione di Sportmediaset.