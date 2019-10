Verso Sassuolo-Inter, oggi doppio allenamento per i nerazzurri

L'Inter sta preparando il prossimo match di campionato che vedrà la squadra di Antonio Conte affrontare in trasferta il Sassuolo. Nella giornata odierna i nerazzurri hanno svolto una doppia seduta d'allenamento.

Questo il report presente sul sito ufficiale: "Prosegue la preparazione della squadra in vista di Sassuolo-Inter, in programma domenica 20 ottobre alle 12.30 al "Mapei Stadium". Doppia seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning, con i nerazzurri impegnati in mattinata prima in palestra, poi in campo con esercizi atletici. Nel pomeriggio riscaldamento e possesso palla".