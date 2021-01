Verso Sampdoria Inter, Ranieri tenta il recupero di due giocatori

Archiviata la sconfitta in casa della Roma, la Sampdoria di Claudio Ranieri è al lavoro per tentare di preparare al meglio il match casalingo contro l'Inter in programma prossimo mercoledì.

Confrontarsi con i secondi in classifica, seppur giocando al Marassi, per i blucerchiati sarà tutt'altro che semplice. Per tentare quantomeno di strappare qualche punto però, Ranieri sta svolgendo lavori mirati per recuperare alcune pedine.

La prima è Bartosz Bereszynski, col polacco che è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. La seconda invece, conduce ad Alex Ferrari con quest'ultimo che sta svolgendo lavoro in palestra e in parte col gruppo. Infine, per quanto concerne le condizioni di Manolo Gabbiadini, l'ex Napoli e Atalanta è ancora alle prese con le sedute di fisioterapia.