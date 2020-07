Verso Roma Inter, ottime notizie per Conte: recuperati Lukaku e Barella

L'Inter sta ritrovando tutti i suoi giocatori. Ottime notizie per Conte: Lukaku e Barella sono tornati a disposizione. Le ultime notizie riportate da Sky Sport sono positive.

"Lukaku oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Cosi come Barella. Entrambi sono recuperati e convocabili", così il giornalista Barzaghi su Twitter. Recuperi fondamentali per questo finale di stagione. Domani sera Barella potrebbe scendere in campo dal primo minuto, mentre Lukaku potrebbe entrare a partita in corso.