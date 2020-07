Verso Roma-Inter, Fonseca e Conte devono sciogliere un solo dubbio

Questa sera Roma e Inter si sfideranno all'Olimpico. Fonseca e Conte non hanno ancora sciolto gli ultimi dubbi. In casa Roma, il tecnico portoghese dovrà decidere chi schierare sulla fascia destra. Spinazzola o Bruno Peres, questo l'unico dubbio per Fonseca.

In casa Inter, possibile sorpresa a centrocampo. Barella potrebbe essere schierato da trequartista, in posizione più avanzata rispetto al solito, con Borja Valero e Eriksen in panchina. Se così sarà, spazio a Gagliardini in coppia con Brozovic.