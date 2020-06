Verso Parma-Inter, Iacoponi salta il match. Lavoro differenziato per 3 titolari

Domenica sera Parma-Inter chiuderà il programma della 28esima giornata di serie A. Dopo la netta vittoria ottenuta contro il Genoa, la squadra di D'Aversa si prepara ad una sfida più impegnativa. A Parma arriverà l'Inter di Conte, fermata in casa dal Sassuolo. Un Parma con ambizioni europee, mentre l'Inter dovrà sicuramente fare meglio dopo il 3-3 casalingo di ieri sera.

Per la sfida di domenica sera D'Aversa non avrà a disposizione Iacoponi. Un turno di squalifica per il giocatore del Parma. Oggi gli emiliani hanno svolto una seduta di allenamento. Lavoro differenziato per Darmian, Bruno Alves e Kucka.

Questo il report completo presente sul sito del club emiliano: "Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e riscaldamento seguiti da esercizi di tecnica applicata e possesso palla. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Luca Siligardi ha lavorato con i compagni. Alberto Grassi e Roberto Inglese hanno lavorato parzialmente con i compagni. Programma di lavoro differenziato per Bruno Alves, Matteo Darmian e Juraj Kucka. I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse".