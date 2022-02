Verso Napoli-Inter: Spalletti quasi al completo, ballottaggio in mezzo

Napoli-Inter di sabato pomeriggio ci fornirà moltissime indicazioni sulle speranze Scudetto rimaste agli uomini di Spalletti.

Una vittoria dei partenopei, infatti, proietterebbe gli azzurri in testa alla classifica (seppur con una gara in più rispetto ai rivali). A tal proposito, di importanza capitale saranno i rientri di Koulibaly e Anguissa, per un Napoli fondamentalmente al completo, eccezion fatta per l’infortunio di Hirving Lozano. Nel mese d’assenza dei due africani, tuttavia, il Napoli non ha particolarmente sofferto la loro mancanza, o almeno non quanto si poteva pronosticare.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, in ogni caso, nel big match di sabato Anguissa potrebbe partire dalla panchina. Complicato, infatti, pensare che Luciano Spalletti possa rinunciare a Zielinski o Fabian Ruiz, ragion per la quale rimane una sola maglia per tre candidati: il camerunense, Diego Demme e Stan Lobotka. Lo slovacco in questo momento appare indispensabile e forma una coppia molto ben assortita con Fabian, ed ecco spiegato perché non dovrebbe stupire un suo nuovo impiego dal primo minuto.

Per il resto, Rrahmani sarà al fianco di KK al centro della difesa, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, tutti davanti a David Ospina, nettamente avanti su Meret. Davanti reclama spazio Elmas, il jolly in più di Spalletti da inizio campionato, ma dovrebbe essere confermata la trequarti Politano-Zielinski-Insigne alle spalle di Victor Osimhen, match winner della sfida di Venezia ed in vantaggio su Dries Mertens. Il nigeriano sfiderà De Vrij, ma non Bastoni, infortunatosi ieri sera contro la Roma (leggi qui le ultime) ma comunque squalificato per due giornate dal giudice sportivo.