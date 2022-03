Verso Juventus-Inter: possibile esordio da titolare per un nerazzurro

Verso Juventus-Inter, Gosens vede la titolarità.

Con l'acquisto dell'esterno tedesco, si era immaginata una possibile staffetta sulla fascia sinistra durante la fase finale della stagione. Dopo i primi 85 minuti in maglia nerazzurra, sembra essere arrivato il momento della prima titolarità per Robin Gosens. Negli ultimi giorni, il tedesco si è allenato duramente alla Pinetina e secondo la Gazzetta.it, Inzaghi potrebbe schierarlo titolare nel big match contro la Juventus.

In questa partita l'Inter non può permettersi altri risultati al di fuori della vittoria e durante la sosta Inzaghi ha potuto pensare a possibili mosse per invertire la rotta negativa dell'ultimo periodo: Gosens può alternarsi a Perisic, visibilmente stanco durante le ultime partite, e può dare aiuto sia alla fase difensiva ma soprattutto alla fase offensiva, punto forte dell'esterno tedesco.

In nerazzurro, Gosens ha lasciato l'impronta nel match casalingo contro la Salernitana fornendo un assist ad Edin Dzeko. Quattro le presenze totali in maglia nerazzurra, avvenute tutte da subentrato, ma nel match contro la Juventus può arrivare la prima titolarità.

La Gazzetta.it parla di segnali incoraggianti lanciati da Gosens verso mister Inzaghi, che sta pensando seriamente di lanciarlo dal primo minuto nella sfida importantissima contro i bianconeri, sia per l'importanza dell'avversario ma soprattutto per la classifica nerazzurra. Gosens ha voglia di rivalsa dopo il lungo stop causato da un infortunio e Inzaghi può utilizzare la foga di Gosens per cercare di indirizzare la partita a suo favore e spera che la voglia di rivalsa dell'esterno possa trascinare anche i suoi compagni.