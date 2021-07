Verso Italia Inghilterra: quei cinque "nerazzurri mancati" per un soffio

Quella in programma domani sera a Wembley alle ore 21:00 italiane tra Italia e Inghilterra, sarà una sfida che terrà incollati ai maxi-schermi e alle TV milioni di persone. Gli azzurri di Roberto Mancini dovranno misurarsi con la squadra allenata da Gareth Southgate che dal canto proprio potrà contare sui circa 50.000 tifosi inglesi che saranno presenti sugli spalti.

Nel frattempo, quest'oggi analizzeremo quei calciatori vicini a vestirsi di nerazzurro (oltre agli attuali interisti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella) e che domani saranno impegnati in prima persona. Partiamo da Alex Meret, comprimario di Gianluigi Donnarumma che per diversi mesi è stato sull'agenda dei dirigenti nerazzurri come possibile erede del capitano Samir Handanovic.

Successivamente abbiamo Leonardo Bonucci, difensore che di nerazzurro effettivamente si è vestito tra il 2005 e il 2007, quando militava nelle giovanili del club interista, ed Emerson Palmieri, esterno tutt'ora all'interno della lista della spesa di Beppe Marotta e Piero Ausilio e che ancora una volta dovrà tentare di non far rimpiangere Leonardo Spinazzola.

Per quanto concerne gli azzurri infine abbiamo Federico Chiesa, vero e proprio pallino del DS nerazzurro Ausilio che è stato "studiato" per oltre un anno ma che alla fine non poté vestire la maglia dell'Inter per via delle eccessive pretese economiche da parte della Fiorentina.

Tra le fila britanniche abbiamo Luke Shaw, esterno di difesa che l'estate scorsa poteva essere ingaggiato a parametro zero ma che alla fine decise di rifiutare l'esperienza italiana per proseguire quella in patria con il Manchester United rinnovando il proprio contratto.