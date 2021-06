Verso Italia Austria, questa sera ci sarà di nuovo un po' di Inter

Sarà un Ottavo di Finale sulla carta non troppo complicato ma comunque da non sottovalutare quello che questa sera vedrà la Nazionale allenata da Roberto Mancini sfidare l'Austria.

Gli azzurri sono alla ricerca del quarto trionfo consecutivo ad Euro2020 per arrivare ai quarti di finale e affrontare la vincente tra Portogallo e Belgio. Nel frattempo, Mancini potrà contare anche su qualche pedina di proprietà dell'Inter. Si tratta di Nicolò Barella (in campo dal 1') e Alessandro Bastoni.

Quest'ultimo è in ballottaggio con Francesco Acerbi (con il laziale favorito per un posto da titolare), ma il classe 1999 potrebbe anche fare il suo ingresso in campo a partita in corso. Questa la probabile formazione italiana:

4-3-3 Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.