Verso Inter Udinese, i dubbi e le certezze di Inzaghi e Gotti

Simone Inzaghi e Luca Gotti alle prese con gli ultimi dubbi.

Se da un lato il tecnico dell'Inter si ritrova a dover pensare anche alla sfida di Champions League contro lo Sheriff in programma mercoledì 3 novembre, quello dell'Udinese ha intenzione di schierare il miglior undici possibile per cercare di uscire da San Siro almeno con un punto.

Lo scacchiere di Inzaghi con ogni probabilità sarà composto dall'intoccabile Handanovic che sarà difeso dal trio Skriniar, Ranocchia (che farà tirare il fiato a De Vrij) e Bastoni. Sulle fasce agiranno a destra Dumfries (in vantaggio su Darmian) e Perisic, mentre al fianco del play-maker Brozovic dovrebbero esserci Calhanoglu e Vidal, con quest'ultimo che sostituirà lo stakanovista Barella. In avanti, accanto a Dzeko, Correa al momento è in sensibile vantaggio su Sanchez con Lautaro Martinez a riposo in vista dell'importante match europeo.

Per quanto concerne la formazione di Gotti, l'allenatore bianconero dovrebbe mandare in campo dal 1' anch'egli un 3-5-2 composto da Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen (in vantaggio su Molina), Pereyra, Walace, Makengo (favorito su Arslan), Udogie; Deulofeu, Beto. Una formazione senza dubbio tutt'altro che da sottovalutare dunque.

Se i padroni di casa vorranno rimanere in scia al Napoli di Luciano Spalletti e al Milan di Stefano Pioli, dovranno evitare tassativamente di prendere il lunch-match di domani sotto gamba. Nel frattempo, Inzaghi deciderà se concedere o meno riposo a chi da inizio stagione le ha giocate praticamente tutte. Contro lo Sheriff la posta in palio è alta, e di questo nella Milano nerazzurra ne sono pienamente consapevoli.