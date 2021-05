Verso Inter Udinese, due nerazzurri saranno indisponibili: come cambia l'11

Il campionato di Serie A 2020/2021 per Matteo Darmian e Marcelo Brozovic è già finito. I due infatti, salteranno la prossima sfida casalinga contro l'Udinese di Luca Gotti per squalifica. Il primo perché essendo diffidato ieri contro la Juventus ha rimediato un cartellino giallo, il secondo invece è stato espulso per doppia ammonizione.

Al loro posto, il tecnico nerazzurro Antonio Conte con ogni probabilità impiegherà sulla fascia sinistra Ivan Perisic, apparso ultimamente in grande spolvero, e a centrocampo Roberto Gagliardini (o Stefano Sensi) con Christian Eriksen che rimpiazzerà il croato in cabina di regia.

Al termine della gara contro i friulani, i nerazzurri alzeranno al cielo il diciannovesimo scudetto della storia del club. Il capitano Samir Handanovic inizia a sfregarsi le mani.