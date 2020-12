Verso Inter Spezia, Conte può ritrovare un centrocampista dal 1'

Buone notizie per Antonio Conte per quanto riguarda il centrocampo in vista del match di domenica sera a San Siro contro lo Spezia. Per affrontare la squadra di Vincenzo Italiano, il tecnico interista potrà finalmente contare (anche per un ipotetico impiego dal 1') di Stefano Sensi.

Il n°12 si è lasciato alle spalle i problemi muscolari che nell'ultimo periodo lo hanno martoriato ed è pronto a mettersi a disposizione del mister. Nel frattempo, in mezzo al campo Conte sta per ritrovare anche Arturo Vidal.

Il cileno dal canto suo ha smaltito l'infortunio muscolare, al contrario di Marcelo Brozovic che domenica sera con ogni probabilità resterà ai box per un botta al piede rimediata durante la gara contro il Napoli. Lo riferisce Sky Sport.