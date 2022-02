Verso Inter Sassuolo, Inzaghi e Dionisi hanno le idee (quasi) chiare

Inter Sassuolo è già cominciata.

Smaltita la delusione europea in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, gli uomini allenati da Simone Inzaghi hanno già la testa alla gara in programma domani sera (20 febbraio 2022) a San Siro contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Contro i neroverdi vincere sarà difficile quanto fondamentale per rimanere in scia alla capolista Milan (davanti ad un solo punto di distanza) e mantenere viva la lotta scudetto. Per riuscirci, il tecnico piacentino sta meditando su quale formazione mandare in campo dal 1' per uscire dal Meazza con tre punti in saccoccia.

Lo schieramento prevederà il consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali ed il trio di difesa composto da Skriniar, De Vrij e uno tra D'Ambrosio e Dimarco per sostituire lo squalificato Bastoni. In cabina di regia prenderà posto Calhanoglu (spostato davanti la difesa per sostituire lo squalificato Brozovic) con le mezze ali che saranno Barella e Gagliardini, mentre sulle fasce agiranno a destra Dumfries e a sinistra Perisic. Per quanto concerne il tandem d'attacco, Dzeko potrebbe riposare per far spazio a Sanchez che completerà il reparto insieme a Lautaro.

Per quanto concerne la formazione degli ospiti, Dionisi opterà per un 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e il quartetto di difesa composto da Muldur, Chiriches, Ayhan (che sostituisce lo squalificato Ferrari) e Kyriakopoulos. I due mediani con ogni probabilità saranno Frattesi e Maxime Lopez, mentre alle spalle dell'unica punta Scamacca ci saranno Raspadori, Traore e Berardi. Insomma, uno scacchiere che dimostra come il Sassuolo arriverà a San Siro per giocarsi le sue carte e tentare di conquistare il miglior risultato possibile.