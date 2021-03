Verso Inter Sassuolo, Caputo e Berardi rischiano il forfait: la situazione

Il prossimo 7 aprile alle ore 18:45, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano andrà in scena il recupero di Inter-Sassuolo inizialmente posticipato dall'ATS milanese che ha vietato ogni manifestazione sportiva del gruppo squadra nerazzurro dopo aver appreso le positività di Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, Matias Vecino e Stefan De Vrij.

Dal ritiro di Coverciano però, per l'allenatore neroverde Roberto De Zerbi giungono notizie non proprio confortanti. Domenico Berardi e Francesco Caputo infatti, hanno abbandonato anzitempo il ritiro azzurro per sottoporsi a degli esami strumentali. Questo l'esito reso noto tu sassuolocalcio.it:

“Gli accertamenti, effettuati sui due calciatori rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale, hanno evidenziato: per Domenico Berardi un risentimento muscolare agli adduttori che sarà ulteriormente indagato e monitorato nel corso della prossima settimana; per Francesco Caputo invece gli accertamenti hanno evidenziato una lombalgia”.