Verso Inter-Sassuolo, annullata la conferenza stampa di Conte

Sabato sera l’Inter affronterà il Sassuolo a San Siro per la ventottesima giornata di Serie A, una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale per la corsa scudetto. All’andata, giocata lo scorso 28 novembre, i nerazzurri vinsero per 3-0 a Reggio Emilia con i gol di Alexis Sanchez, Gagliardini e un’autorete di Chiriches.

A pochi giorni dal match, in casa nerazzurra si spera di non perdere altre pedine a causa del Covid dopo la positività di Danilo D'Ambrosio che ha fatto scattare l’allarme alla Pinetina. In attesa dell’arrivo di tutti i risultati dei tamponi, l’Inter ha comunicato che non verrà svolta la consueta conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del match.

Scelta dovuta all’attuazione delle procedure anti-Covid necessarie dopo la positività di D’Ambrosio. Il gruppo squadra, infatti, si trova in isolamento fiduciario e svolgerà nei prossimi giorni continui tamponi per scongiurare ulteriori contagiati.