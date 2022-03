Verso Inter-Salernitana, un big dei granata sarà out: Nicola cambia

Verso Inter-Salernitana, arrivano i problemi per Davide Nicola

Lo racconta La Gazzetta dello Sport: “Il capitano della Salernitana Ribery, alla guida della sua auto ed insieme ad un’altra persona, è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato poco dopo le tre di domenica a Capaccio-Paestum, comune alle porte del Cilento a circa 40 chilometri da Salerno.

La vettura del calciatore è finita contro il palo di un semaforo per poi finire la propria corsa contro un muretto. Nell’impatto Ribery ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato dai soccorritori all’Ospedale di Battipaglia dove è stato dimesso con una prognosi di sette giorni per «un lieve trauma cranico». Ribery è stato multato dal club e non sarà disponibile per la partita con l’Inter, una sfida certamente difficile per la Salernitana.

Data l’assenza di Franck, è legittimo attendersi novità di formazione nei granata. Riferisce Il Mattino che la soluzione del doppio trequartista è quella attualmente in pole con: “uno tra Verdi e Perotti o tutti e due. Con il doppio trequartista, giocherebbe Kastanos in mediana. Se avanza Kastanos e Verdi fa staffetta con Perotti, l’uomo in più dal 1’ può essere Radovanovic (caviglia ok, la sua fisicità è utile contro l’Inter)”.