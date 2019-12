Verso Inter-Roma, perfetta parità in serie A. Da 4 anni mancano i tre punti

Manca sempre meno al big match di venerdì sera tra Inter e Roma a 'San Siro' che aprirà la 15esima di campionato. Due squadre in un ottimo momento di forma, nonostante gli infortuni di alcuni giocatori chiave. Sarà una partita d'alta classifica, con l'Inter in testa a quota 37 punti, nove in più della Roma al quarto posto.

Negli ultimi dieci incontri giocati al 'Giuseppe Meazza' in serie A regna l'equilibrio. Il bilancio vede 3 vittorie dell'Inter, 3 vittorie della Roma e 4 pareggi. I nerazzurri non conquistano il successo da 4 anni, quando il 31 ottobre 2015 l'Inter di Roberto Mancini vittoriosa 1-0 con la rete decisiva di Medel al 31°. L'ultimo successo giallorosso risale al 26 febbraio 2017, con la netta vittoria 3-1 firmata dalla doppietta di Nainggolan e dalla rete di Perotti su rigore. Per i nerazzurri a segno Icardi. Le ultime due sfide si sono concluse in parità, entrambe con il risultato di 1-1. Il 21 gennaio 2018 al gol di El Shaarawy al 31° ha risposto Vecino all'86°, mentre il 20 aprile scorso sempre El Shaarawy ha portato in vantaggio la Roma al 14°, raggiunta da Perisic al 61°.

I tre punti mancano da tempo, venerdì sera la squadra di Antonio Conte cercherà di ottenere il sesto successo interno in campionato, per allungare in classifica e mettere pressione alla Juventus, attesa all'Olimpico dalla Lazio di Simone Inzaghi terza in classifica.