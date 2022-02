Verso Inter-Roma: le parole di mister Inzaghi alla vigilia del match

Inter-Roma, parla Inzaghi.

Dopo aver perso il Derby in casa, per l’Inter è già arrivato il momento di voltare pagina e di concentrarsi sulla partita di Coppa Italia contro la Roma.

Alla vigilia del match, mister Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset. La sua squadra affronterà la Roma di Jose Mourinho e chi vincerà staccherà il pass per la semifinale, affrontando una tra Milan e Lazio.

Inzaghi ha dichiarato come la Coppa Italia è un obiettivo molto importante per lui e per il DNA dell’Inter. Ha anche parlato della Roma definendola una squadra forte che può battere qualsiasi avversario. Il loro organico è molto importante, hanno giocatori di qualità e il loro mister, Josè Mourinho, è molto bravo a lavorare con i ragazzi

Mister Inzaghi ha continuato parlando di come devono essere bravi loro ad avere fame e rivalsa dopo la sconfitta nel Derby, perso immeritatamente. La Roma avrà la stessa voglia di rivalsa dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa, con il gol vittoria di Zaniolo annullato per fallo di Abraham.

Inzaghi ha dedicato un pensiero ai tifosi nerazzurri sempre pronti a sostenere la sua squadra “Ci sentiamo sempre a casa con i nostri tifosi. Domani è un turno infrasettimanale ma sappiamo che ci saranno e che cercheranno di trascinarci come hanno fatto dall’inizio dell’anno ad oggi, quindi speriamo di regalare loro una qualificazione”.

In fine ha parlato dei suoi ragazzi, dichiarando che si sente fortunato ad avere una squadra forte e competitiva. Ha avuto la disponibilità di tutti, chi per 15, 30, 45 o 90 minuti. Devono essere bravi a ricordare ciò che di bello è stato fatto e devono continuare sulla stessa linea dei primi sei mesi.