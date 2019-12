Verso Inter-Roma, infortunio Kluivert: l'esito degli esami

Justin Kluivert è in dubbio per la sfida di venerdì sera contro l'Inter a 'San Siro'. Uscito durante il primo tempo di Verona-Roma per un problema muscolare, l'esterno offensivo giallorosso ha svolto gli esami strumentali per vedere l'entità dell'infortunio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kluivert ha un edema al flessore della coscia e lo staff medico della Roma tenterà di recuperarlo in vista della sfida contro l'Inter. Uno stop in un buon momento di forma, con l'esterno giallorosso che ha segnato due reti negli ultimi due match tra Europa League e serie A.