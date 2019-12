Verso Inter-Roma, Fonseca rischia di perdere un titolare: la situazione

Venerdì sera al 'Giuseppe Meazza' andrà in scena uno dei big match della 15esima giornata di serie A. L'Inter capolista riceverà la Roma di Fonseca che sta attraversando un buon momento. In casa giallorossa, il tecnico portoghese può contare nuovamente su Mkhitaryan, ma per la sfida di venerdì Fonseca rischia di perdere Kluivert.

L'esterno d'attacco della Roma è uscito per infortunio durante il primo tempo del match del 'Bentegodi', dopo un contrasto con un contrasto con un avversario. Un problema muscolare post contusivo al flessore della coscia sinistra. Nella giornata di domani verranno svolti gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. In dubbio la presenza di Kluivert contro l'Inter.