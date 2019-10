Verso Inter Parma, dove i nerazzurri fanno la differenza: sono letali

Domani l'Inter di Antonio Conte ospiterà il Parma a 'San Siro'. I nerazzurri arrivano da due vittorie consecutive tra campionato e Champions League e vogliono continuare la loro striscia positiva.

C'è un dato in questo inizio di stagione che fa capire quanto l'Inter sia determinata a portare a casa la vittoria in ogni match. Analizzando le partite giocate in casa in campionato, i nerazzurri hanno sempre segnato nei primi tempi. All'esordio stagionale contro il Lecce, la squadra di Conte ha realizzato due reti nella prima frazione di gara con Sensi e Brozovic.

Nel match successivo, ancora Sensi nel primo tempo ha siglato il gol decisivo contro l'Udinese, seguito da D'Ambrosio, con il difensore nerazzurro che ha segnato contro la Lazio la rete della vittoria nel primo tempo. Anche nell'ultimo incontro al 'Giuseppe Meazza', perso contro la Juventus, Lautaro ha realizzato il momentaneo pareggio nerazzurro nella prima frazione di gara.

Se analizziamo tutti i match giocatori fino ad ora dall'Inter, tra campionato e Champions League, solo in due occasioni i nerazzurri hanno segnato la prima rete nei secondi tempi, contro lo Slavia Praga e nel derby contro il Milan.