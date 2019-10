Verso Inter-Parma, contro i ducali Conte adotta un mini turnover

Sarà una Inter a caccia di altri tre punti quella che domani pomeriggio alle ore 18:00 scenderà in campo a San Siro contro il Parma di Roberto D'Aversa. Per portare a casa un'altra vittoria, complice anche il match di mercoledì contro il Borussia Dortmund, Antonio Conte sta iniziando a studiare qualche cambio.

Partendo dalla difesa, il giovane Alessandro Bastoni farà rifiatare Stefan De Vrij, già leggermente acciaccato nella partita contro i tedeschi. Sulle fasce invece, Cristiano Biraghi e Valentino Lazaro possono trovare spazio a scapito di Kwadwo Asamoah e Antonio Candreva.

Infine, per l'attacco - dopo lo splendido esordio in Champions League - può trovare spazio dal primo minuto anche Sebastiano Esposito in coppia con l'intoccabile Lautaro Martinez.