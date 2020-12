Verso Inter Napoli, Osimhen rischia il forfait definitivo

Non c'è affatto pace in casa Napoli per quanto riguarda l'infortunio di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, ai box per via di una lussazione rimediata in Nazionale contro la Sierra Leone, secondo Radio Marte sarebbe alle prese con un nervo parzialmente reciso.

Un infortunio tutt'altro che irrilevante che vedrà il classe 1998 indisponibile per il match contro l'Inter in programma il prossimo 16 dicembre. Brutte notizie dunque per Gennaro Gattuso che si dovrà presentare al turno infrasettimanale senza poter contare sul proprio n°9.

Nel frattempo, per la sfida casalinga contro la Sampdoria, l'allenatore calabrese potrebbe far rifiatare Hirving Lozano a vantaggio di un ex nerazzurro: Matteo Politano.