Verso Inter Napoli, Gattuso prova a recuperare un attaccante

Periodo di forma eccezionale per il Napoli di Gennaro Gattuso che ieri con un 2-1 di misura ha superato in rimonta la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dopo il brivido iniziale legato al vantaggio firmato da Jakub Jankto, Hirving Lozano e Andrea Petagna hanno ribaltato la gara portando a casa l'ottava vittoria in stagione.

Nel frattempo, questa mattina al centro sportivo azzurro il tecnico calabrese ha diviso la squadra in due gruppi: quelli che hanno giocato contro la Samp hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri membri della rosa hanno lavorato sul campo effettuando riscaldamento e torello.

Impossibile non soffermarsi sulle condizioni di Victor Osimhen, alle prese con un nervo parzialmente reciso. L'attaccante nigeriano si è sottoposto a delle terapie riabilitative, successivamente ha tastato leggermente il campo dopodiché ha lavorato in palestra. Nonostante ci siano poche possibilità di recuperarlo, Gattuso sta tentando in tutti i modi di portarlo quantomeno in panchina.