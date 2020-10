Verso Inter-Milan, Conte sa bene su cosa deve lavorare per migliorare la sua Inter

Dopo due vittorie contro Fiorentina e Benevento, è arrivato il pari contro la Lazio all'Olimpico per la squadra di Conte. Un buon pari sicuramente, risultato non da buttare via contro una squadra forte e in un campo dove l'Inter lo scorso anno venne sconfitta. E' un pareggio che ha lasciato anche un po' di amaro in bocca e sa di due punti un po' buttati.

Conte ha imparato da questa partita e sa già cosa deve correggere in vista delle partite dopo la sosta, le prime delle quali saranno il Derby con il Milan e l'esordio in Champions League contro il 'Gladbach. Ora basta parlare di mercato, quel che è stato è stato, quello che non è stato, pazienza. Ora c'è solo il Milan. Testa al Derby. La partita con la Lazio ha emesso un verdetto: all'Inter ancora manca il cosiddetto killer instinct.

E' un problema che è stato più volte riscontrato lo scorso anno, quella capacità di chiudere le partite quando era possibile e richiesto, venendo poi rimontati. Punti persi che forse sono costati lo scudetto, e quindi assolutamente da non ripetere quest'anno. Conte ne parlerà con il gruppo domani, alla ripresa degli allenamenti, e poi in modo più approfondito, la prossima settimana al ritorno dei nazionali.