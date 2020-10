Verso Inter-Milan, ansia per Conte. Covid e nazionali sono un problema

Manca poco più di una settimana al derby, ma le preoccupazioni per Conte aumentano. Dopo il caso di positività al Covid di Bastoni in Under 21, confermato con un comunicato dalla società, e quello ancora in attesa di ufficialità di Bastoni, la difesa perde due sicuri titolari per la sfida contro il Milan. A preoccupare Conte, però, ci sono anche gli impegni con le Nazionali, che ritarderanno di moltissimo il rientro dei vari giocatori alla Pinetina. In particolare, la preoccupazione aumenta per i giocatori volati in Sudamerica per disputare le qualificazioni mondiali.

I viaggi oltreoceano sono molto lunghi e stancanti. I tre sudamericani (Vidal, Sanchez e Lautaro) rientreranno giovedì 15, quindi 48 ore prima della stracittadina milanese. I tre sono pedine fondamentali per Conte. Il Toro è capace di inventarsi giocate che possono decidere in qualunque momento la partita, e in questo avvio di stagione, ha dimostrato una gran capacità realizzativa, con tre gol in tre partite. Vidal si è ormai preso la leadership del centrocampo, mentre Sanchez ha dimostrato molte volte di saper entrare e cambiare le partite come pochi.

Per Conte saranno giorni di grande agitazione, perchè si sa le nazionali sono sempre un periodo di grande sofferenza per i club, a maggior ragione nel periodo Covid. L'Inter fino a mercoledì si allenerà con otto giocatori, di cui tre portieri. Impossibile provare qualcosa. Potrebbe invece essere l'occasione per ricoinvolgere Radja Nainggolan nel mondo Inter .

Insomma, non certo l'avvicinamento che Conte sognava al primo blocco di gare decisive della stagione, che partirà con il derby e poi vedrà l'esordio in Champions contro il 'Gladbach.