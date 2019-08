Verso Inter-Lecce, la prima ufficiale di Conte: la probabile formazione

Dopo un buon precampionato, l'Inter di Antonio Conte si prepara all'esordio in campionato. Lunedì sera a 'San Siro' arriva il Lecce di Fabio Liverani, al ritorno in serie A. Un ritorno anche per il tecnico nerazzurro, dopo le esperienze con la nazionale italiana e il Chelsea.

Per la prima ufficiale, Conte ha le idee ben chiare. Dovrebbero essere tre i cambi rispetto all'ultimo undici sceso in campo a Valencia nell'ultima amichevole. Asamoah al posto di Dalbert, in uscita verso il Nizza, Vecino al posto di Barella e Lukaku al posto di Politano.

Questa la probabile formazione (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro.