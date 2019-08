Verso Inter-Lecce: ampio minutaggio per un giovane nerazzurro

Durante il ritiro estivo è stato una delle sorprese di questa nuova Inter di Antonio Conte. E in vista dell'esordio in campionato contro il Lecce, Sebastiano Esposito potrebbe trovare ampio spazio, anche se non necessariamente dal primo minuto, visto che sia Lukaku che Lautaro sono ancora indietro nella condizione.

Così riferisce il sito de "La Gazzetta dello Sport": "[...] Romelu Lukaku sta lavorando duro, è comunque difficile che contro il Lecce possa presentarsi con più di 50-60 minuti nelle gambe. Oltretutto, Conte non vorrà certo correre il minimo rischio con uno dei giocatori chiave di questa stagione. C’è poi Lautaro Martinez, a sua volta inevitabilmente indietro a livello fisico avendo finito le vacanze più tardi per la Coppa America. L’altro attaccante in rosa è Matteo Politano, seconda punta però.

Ecco quindi che salgono non poco le quotazioni di Sebastiano Esposito, 17enne baby prodigio di Castellammare di Stabia: probabile un massiccio minutaggio lunedì 26 agosto a San Siro. Un grande precampionato il suo, feeling speciale con Antonio Conte, personalità da vendere. Esposito ha Totti come modello principale e in effetti ha caratteristiche fisiche e tecniche che ricordano parecchio il mito giallorosso. In Pinetina, sono comunque tutti molto attenti a tenere il ragazzo coi piedi per terra, Conte in particolare. Il programma è quello di lasciare Esposito a disposizione della Primavera facendolo però allenare e giocare spesso con la prima squadra".