Verso Inter Lazio, i nerazzurri tornano in campo: l'allenamento odierno

Archiviata la bella e netta vittoria ottenuta nel derby di Milano, l'Inter è tornata al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio. Mercoledì sera a 'San Siro' arriva la squadra di Inzaghi e i nerazzurri vogliono continuare la loro striscia positiva.

Nella giornata di oggi, gli uomini di Antonio Conte si sono allenati presso il Centro Sportivo Suning. Questo il report dell'allenamento: "Per i nerazzurri riscaldamento ed esercizi di forza, seguiti da una parte atletica prima della tattica finale".

Per il match contro i biancocelesti, potrebbero esserci dei cambi rispetto alla squadra scesa in campo nel derby contro il Milan. In tutti i reparti, Conte potrebbe fare un po' di turnover.