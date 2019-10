Verso Inter-Juventus, i nerazzurri devono invertire il trend

Grande attesa per il big match della settimana giornata di serie A. Domenica sera a 'San Siro' si giocherà Inter-Juventus. La prima della classe contro la seconda, Conte contro Sarri. L'Inter insegue il settimo successo consecutivo in campionato, per farlo dovrà superare la Juventus, squadra che negli ultimi anni ha lasciato poche volte i tre punti ai nerazzurri.

Un trend che l'Inter dovrà cambiare. Dall'inizio del ventunesimo secolo, solo 7 successi dei nerazzurri contro i bianconeri in serie A. Se stringiamo questo arco di tempo, dal 2010, anno del Triplete, sono arrivate solo 3 vittorie fino ad oggi.

Ripercorriamo nei dettagli i successi dell'Inter, partendo dal 29 novembre 2003. L'Inter sbanca Torino vincendo 3-1, grazie alla doppietta di Cruz (12° e 69°) e alla rete di Martins al 75°, gol di Montero all'89° per la Juventus. Il 4 aprile 2004 i nerazzurri vincono 3-2 al 'Giuseppe Meazza', con le reti di Martins al 6°, Vieri su rigore al 45° e Stankovic al 47°. La Juventus pareggia momentaneamente al 25° con l'autogol di Kily Gonzales, mentre al 90° arriva la rete di Di Vaio per una sconfitta meno amara nel risultato. Il 20 aprile 2005, l'Inter espugna nuovamente il campo dei bianconeri, vincendo 1-0. Gol decisivo di Cruz al 24°.

Un altro successo nerazzurro arriva il 22 novembre 2008. A 'San Siro' decide la rete di Muntari al 72°: Inter-Juventus 1-0. Quasi due anni più tardi, il 16 aprile 2010, l'anno del Triplete, l'Inter di Mourinho supera 2-0 in casa i bianconeri. Reti di Maicon al 75° e Eto'o al 90°. Il 3 novembre 2012, è l'Inter di Stramaccioni a sbancare lo 'Juventus Stadium' 3-1. Sotto di una rete col vantaggio bianconero segnato da Vidal al 1°, i nerazzurri rimontano nel secondo tempo con la doppietta di Milito (al 59° su rigore e al 75°) e il gol di Palacio al 90°. L'ultima vittoria in campionato giunge il 18 settembre 2016, un altro successo in rimonta. A 'San Siro', Lichtsteiner porta avanti gli ospiti al 66°, Icardi riporta tutto in parità al 68° e Perisic realizza la rete della vittoria al 78°.

Domenica sera l'Inter di Antonio Conte andrà alla caccia dei tre punti: per il primato, per il prestigio, per cambiare questo trend.