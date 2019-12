Verso Inter-Genoa, rossoblù in difficoltà in trasferta: i numeri negativi

Sabato alle ore 18:00 l'Inter affronterà il Genoa a 'San Siro'. I nerazzurri dovranno rispondere alla Juventus, vittoriosa ieri nell'anticipo giocato in trasferta contro la Sampdoria. Con un successo, la squadra di Conte tornerebbe al primo posto in classifica, chiudendo una prima parte di stagione molto positiva in campionato.

Contro il Genoa, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti per l'ennesima partita con gli infortuni. Verso il recupero Candreva e Bastoni, da valutare Borja Valero, squalificati Lautaro e Brozovic, Conte dovrà sciogliere alcuni dubbi in vista della sfida di sabato. A Milano arriverà un Genoa a caccia di punti salvezza, dopo la caduta nel derby nei minuti finali.

Un Genoa che in trasferta ha un andamento negativo, con la squadra di Thiago Motta ultima in due statistiche: vittorie e reti subite. Il primo dato vede i rossoblù ancora a secco di successi esterni in questo campionato. Il bilancio è di 0 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un primato negativo condiviso con la Spal, che ha conquistato un solo punto in otto partite giocate fuori casa.

L'altro dato negativo in casa ligure riguarda le reti subite in trasferta. ll Genoa ha subito ben 20 reti in otto match giocati, una media di oltre 2 reti subite a partita. Contro l'Inter sarà difficile mantenere la porta inviolata, con i nerazzurri che in casa vantano 13 reti segnate in 8 incontri disputati e arrivano dallo 0-0 contro la Roma.