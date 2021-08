Verso Inter Genoa, per duettare con Dzeko un solo posto e tre "candidati"

INTER GENOA - A pochi giorni dallo "start" definitivo del campionato 2021/2022 che vedrà i nerazzurri esordire sabato alle 18:30 contro il Genoa di Davide Ballardini, Simone Inzaghi sta già pensando alle possibili mosse per cominciare la stagione nel migliore dei modi.

L'Inter farà il suo ingresso in campo con il tricolore cucito al centro del petto, simbolo di un trofeo conquistato meritatamente e che deve servire da stimolo per lottare per il ventesimo scudetto. Contro il Grifone però, per quanto concerne il reparto avanzato, il tecnico di Piacenza dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro Martinez e dell'infortunato Alexis Sanchez.

Chi sarà dunque il possibile compagno di reparto di Edin Dzeko in vista della prima gara ufficiale della stagione? Le ipotesi al momento sono tre, con la prima che conduce al baby Martin Satriano che in questo pre-campionato si è comportato in maniera più che egregia. La seconda invece fa riferimento ad Andrea Pinamonti, forse caratteristicamente un po' troppo simile al bosniaco ma che potrebbe comunque trovare spazio.

Infine, l'idea più creativa: Stefano Sensi, già contro la Dinamo Kiev apparso in grande spolvero e al momento favorito sui primi due. In quest'ultimo caso, l'ex Sassuolo andrebbe a posizionarsi alle spalle di Dzeko col preciso incarico di dettare il cosiddetto "ultimo passaggio".