Verso Inter-Genoa, dal 22-11-2020 un solo segno: 8 di fila per i nerazzurri

L'Inter corre, l'Inter vince, l'Inter vuole allungare in classifica. Domenica pomeriggio a 'San Siro' arriverà il Genoa di Davide Ballardini, una squadra rinata dall'arrivo del tecnico sulla panchina del Grifone.

Una partita importante per i nerazzurri guidati da Antonio Conte, un match che potrebbe portare l'Inter al nono successo consecutivo in campionato. Dal 22 novembre 2020, c'è sempre stato un solo risultato in casa: la vittoria.

Otto successi di fila, nell'ordine contro Torino, Bologna, Napoli, Spezia, Crotone, Juventus, Benevento e Lazio. Una serie positiva che ha portato l'Inter fino al primo posto in classifica, trasformando il 'Giuseppe Meazza' in un fortino inespugnabile. E domenica la possibilità di allungare questa striscia di successi consecutivi casalinghi.