Verso Inter-Genoa, Ballardini pensa al turnover contro i nerazzurri

Domenica prossima l'Inter affronterà in quel di San Siro il Genoa, completamente rinato grazie alla cura Davide Ballardini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico della squadra ligure potrebbe dar vita a un po' di turnover contro i nerazzurri, questo per far fronte ai tanti impegni ravvicinati.

Dopo l'Inter infatti, il Genoa dovrà vedersela con la Sampdoria nella stracittadina di mercoledì prossimo, per poi chiudere la settimana nella capitale contro la Roma di Fonseca. Proprio per questo motivo, domenica potrebbero rifiatare Czyborra, Zappacosta e Strootman, con Criscito, Ghiglione e Rovella in rampa di lancio per una maglia da titolare.

Sicuramente assente contro Lukaku e compagni invece Luca Pellegrini, reduce da un infortunio subito durante il match contro l'Hellas Verona.