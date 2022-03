Verso Inter-Fiorentina: Simone Inzaghi recupera un titolare

Verso Inter-Fiorentina, c'è un recupero.

Dopo il pareggio ottenuto all'ultimo respiro contro il Torino, l'Inter e Simone Inzaghi stanno già pensando al prossimo impegno di campionato che sarà contro la Fiorentina sabato 19 marzo alle ore 18.

L'Inter ha un evidente problema: senza Brozovic non riesce a vincere e non riesce ad imprimere il suo gioco. Sono 2 le assenze del croato in questa stagione: nella partita contro il Torino pareggiata 1-1 e nella partita contro il Sassuolo persa 2-0.

In vista di Inter-Fiorentina, il giornalista Matteo Barzaghi ha dichiarato che Simone Inzaghi dovrebbe recuperare il centrocampista croato. Durante il match Liverpool-Inter, Brozovic aveva accusato un affaticamento al polpaccio destro e Simone Inzaghi ha preferito non rischiarlo per non peggiorare la situazione. Nella giornata di oggi, Inzaghi ha lasciato giorno libero e gli allenamenti riprenderanno martedì mattina. Per quanto riguarda Stefan De Vrij, non c'è alcuno spiraglio positivo in vista di Inter-Fiorentina.

Con la testa rivolta ai viola, Simone Inzaghi ha già abbozzato una formazione per Inter-Fiorentina: in porta l'intoccabile capitano Samir Handanovic, in difesa Danilo D'Ambrosio scalpita per una maglia da titolare e completerà il trio formato da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra ritornerà Denzel Dumfries mentre sulla fascia sinistra giocherà ancora Ivan Perisic con Robin Gosens pronto a subentrare. A centrocampo il ritorno di Marcelo Brozovic con Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. In attacco ci sarà il solito duo Lautaro Martinez-Dzeko.

In queste ultime partite Vidal, Sanchez, Correa, Gosens, Darmian e le altre riserve, sono chiamati a dare un grosso contributo per la lotta scudetto.