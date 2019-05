Verso Inter Empoli, le ultime da Appiano Gentile: la probabile formazione

Domenica sera a 'San Siro' Inter-Empoli sarà un match decisivo per entrambe le squadre. I nerazzurri per la qualificazione alla prossima Champions League, i toscani per la salvezza. Spalletti non dovrebbe avere dubbi nella scelta dell'undici titolare. Tutti i migliori in campo, con il rientro di De Vrij in difesa, Politano che ci sarà e Lautaro in attacco.

Queste le ultime notizie da Appiano Gentile dall'inviato di Sky Sport Paventi. Non dovrebbe cambiare il modulo, con il 4-2-3-1 e i seguenti interpreti: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Lautaro.

Fino all'ultimo, potrebbe esserci il dubbio Lautaro-Icardi, ma l'ex Racing Club de Avellaneda è davanti nelle gerarchie di Spalletti. Domenica sera servono i tre punti per essere certi della qualificazione, senza guardare i risultati dei match di Atalanta e Milan. Arriverà un Empoli in salute, rilanciato nella corsa verso la salvezza da tre vittorie consecutive. La squadra di Andreazzoli, a cui servirà un successo per blindare la salvezza, terrà in considerazione anche il risultato di Firenze, dove Fiorentina e Genoa si giocano la salvezza.