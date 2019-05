Verso Inter-Empoli, la probabile formazione: tante certezze, un ballottaggio

Domenica sera l'Inter si gioca tutto contro l'Empoli. La squadra di Spalletti dovrà conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo di inizio stagione. I nerazzurri arrivano a questo incontro dopo la pesante sconfitta subita a Napoli.

Per l'ultimo match di campionato, il tecnico nerazzurro non dovrebbe avere dubbi sulla formazione da mandare in campo dal primo minuto. In difesa ci sarà il rientro di De Vrij a fianco di Skriniar. L'unico ballottaggio potrebbe essere davanti, con lIcardi o Lautaro a guidare l'attacco dell'Inter. Probabile che la scelta ricada sull'ex capitano nerazzurro.

Non cambierà il modulo, 4-2-3-1 per Spalletti. Questa la probabile formazione: Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah, Vecino, Brozovic, Politano, Nainggolan, Perisic, Icardi.