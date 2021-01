Verso Inter-Crotone: Conte ha già scelto l'undici da mandare in campo

Manca sempre meno a Inter-Crotone, match che aprirà la quindicesima giornata della Serie A. Impegno da non sottovalutare per i nerazzurri, che affronteranno una squadra che viene dalla bella vittoria contro il Parma e che è alla ricerca di punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte sembra avere le idee chiare sulla formazione che scenderà in campo domenica. Confermata la difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sugli esterni toccherà ad Hakimi e Young. A centrocampo rientra tra i titolari Vidal, che affiancherà Brozovic e Barella. Nessun dubbio neanche in attacco, dove toccherà a Lukaku e Lautaro guidare l'offensiva nerazzurra.

Capitolo infortunati: Alexis Sanchez sembra aver smaltito completamente le noie muscolari dell'ultimo periodo, e contro il Crotone dovrebbe almeno sedersi in panchina. Restano ai box Pinamonti e Vecino, ma entrambi sono sulla via del completo recupero.