Verso Inter Cagliari, Inzaghi pronto ad un rilancio a sorpresa dal 1'

Inter-Cagliari può regalare alcune sorprese.

E' quanto trapela dalla redazione di Sky Sport che ha fatto il punto sulle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della gara casalinga contro il Cagliari di Walter Mazzarri in programma domani sera (12 dicembre 2021) alle ore 20:45. Archiviata la sconfitta quasi ininfluente in Champions League in casa del Real Madrid, il tecnico piacentino con ogni probabilità farà tirare il fiato ad alcuni stakanovisti per far spazio a chi per vari motivi in questa prima parte di stagione ha giocato meno.

Nel frattempo, l'emittente satellitare fa sapere che dall'inizio Inzaghi potrebbe optare per il consueto 3-5-2 con Samir Handanovic tra i pali e con il trio di difesa composto da Milan Skriniar, Stefan De Vrij (di ritorno dall'infortunio) e Alessandro Bastoni. Sulle fasce dovrebbero esserci nuovamente Denzel Dumfries ed Ivan Perisic con Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu che agirebbero in mediana. In avanti, insieme a Lautaro Martinez, Inzaghi può lanciare dal 1' Alexis Sanchez.

Il tutto per far rifiatare Edin Dzeko e sopperire all'assenza per infortunio di Joaquin Correa. Per quanto concerne Federico Dimarco, l'ex Hellas Verona insidia sia Bastoni che Perisic con quest'ultimo che potrebbe tirare il fiato proprio in favore dell'italiano. Arturo Vidal infine, resta a disposizione per fare il suo ingresso in campo a partita in corso e in qualsiasi momento. La gara di domani sarà fondamentale per non perdere eventuale terreno sulla capolista Milan, attualmente un solo punto avanti, e per evitare che le inseguitrici scavalchino gli attuali campioni d'Italia in carica.