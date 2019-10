Verso Inter-Borussia, nerazzurri al lavoro: gruppo diviso

L'Inter di Antonio Conte si prepara al match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Un incontro fondamentale per avvicinare la vetta della classifica e tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Archiviato il successo di ieri contro il Sassuolo, i nerazzurri sono tornati in campo oggi con una sessione di allenamento. Questo il report presente sul sito ufficiale: "Nerazzurri subito in campo: dopo la vittoria sul Sassuolo la squadra ha svolto una seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning in vista dell'impegno di Champions League in programma mercoledì alle 21.00 al 'Meazza'. Lavoro di scarico per chi ha disputato il match al 'Mapei Stadium'. Per il resto del gruppo, torello, esercizi tecnico-tattici e partitella a campo ridotto. All'allenamento hanno partecipato anche alcuni calciatori della Primavera nerazzurra".