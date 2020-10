Verso il derby, uomini contati in difesa ma Conte si affida al leader De Vrij

L'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 fa il punto sulla difesa dell'Inter in vista della stracittadina contro il Milan di sabato pomeriggio. Come ben noto, la positività al coronavirus costringerà due titolari, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, a saltare il big match della quarta giornata. Persiste qualche flebile possibilità di farcela per Bastoni, ma tutto dipenderà dall'esito del prossimo tampone.

In questa situazione d'emergenza, Antonio Conte si affiderà ancor più del solito al suo leader arretrato, Stefan De Vrij. L'olandese è sicuramente l'uomo più importante del pacchetto arretrato nerazzurro, e non solo per la sua peculiare caratterista da regista difensivo, che permette alla squadra di costruire gioco partendo dal basso.

De Vrij infatti è anche un difensore goleador, il quale ha già messo a segno due gol contro i cugini rossoneri, tra cui l'ultimo nella clamorosa rimonta finita 4-2 nella scorsa stagione. Infine, toccherà a due difensori navigati ed esperti come D'Ambrosio e Kolarov completare il reparto difensivo.