Verso il derby, Inter senza Young toccherà ancora a Perisic

Le notizie riguardanti la situazione Covid sono davvero preoccupanti per Antonio Conte in vista derby e prossimi impegni. Indicazioni che sicuramente faranno piacere al tecnico nerazzurro arrivano dai suoi giocatori impegnati in nazionale. Eriksen e Lukaku in gol e gran prestazione da parte di Ivan Perisic.

Il croato è stato uno dei protagonisti nella vittoria della sua nazionale contro la Svezia. Ha giocato da esterno d'attacco nel tridente. Possiamo definire una prestazione solida quella dell'esterno, protagonista in entrambe le reti della sua nazionale. Nel primo grande sgroppata sulla sinistra da cui parte l'azione del vantaggio, nel secondo fornisce l'assist a Kramaric per la rete del definitivo 2-1.

Nell'Inter dovrà ricalarsi ne ruolo a tutta fascia, a maggior ragione dopo la positività al Covid-19 di Ashley Young. Nel derby però i compiti saranno anche difensivi, dove con la Lazio non si sono viste grandi cose da quel punto di vista, e poi dovrà sfondare sulla sinistra nel duello con Calabria che può essere decisivo per il risultato finale. Ora Conte ha bisogno più che mai di Ivan Perisic.