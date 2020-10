Verso il derby, il Milan recupera Conti. Praticamente out Rebic

Continua l'avvicinamento al derby del Milan, che da qualche giorno ha recuperato il suo giocatore più importante, Zlatan Ibrahimovic, dopo che l'ultimo tampone ha dato esito negativo.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Milannews.it, contro l'Inter potrebbe invece esserci anche il terzino Andrea Conti, rientrato in gruppo dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per molti mesi. Quasi impossibile invece la presenza in campo sabato di Ante Rebic; l'attaccante rossonero è ancora alle prese con la lussazione al gomito rimediata contro il Crotone.

Infine, non ci sono al momento novità sugli altri due casi di positività al coronavirus presenti nella rosa rossonera. Stiamo parlando dei due difensori centrali, Leo Duarte e Matteo Gabbia.