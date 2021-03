Verso il Bologna, con Skorupski positivo sarà ballottaggio in porta

Se da una parte Samir Handanovic si è negativizzato e sarà titolare per Bologna-Inter, dall'altra Lukasz Skorupski è bloccato in Polonia in isolamento dopo aver contratto il Covid-19.

Si tratta del terzo bolognese ad averlo contratto dopo il giovane Hickey e Ravaglia nel corso dell'anno. Lo stesso Ravaglia è una delle opportunità per la sostituzione, secondo Tuttosport. L'altra opzione è Da Costa.

"Probabile che Mihajlovic dia ancora fiducia al giovane Ravaglia, più che al veterano, ma è logico che sarà decisiva questa settimana di allenamenti", conclude il quotidiano torinese.