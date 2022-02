Verso Genoa-Inter: le probabili scelte di mister Inzaghi

Genoa-Inter, le scelte di mister Inzaghi.

Venerdì 25 febbraio, andrà in scena il secondo anticipo della 27° giornata, il primo sarà Milan-Udinese alle ore 18:45.

Genoa e Inter sono 2 squadre che non possono commettere più passi falsi: il Genoa deve conquistare punti importantissimi per la lotta salvezza, mentre l'Inter deve conquistare i tre punti per continuare a rincorrere il sogno scudetto e seconda stella.

Il Genoa avrà alcuni problemi in difesa date le assenze di Vanheusden e Criscito. Proprio l’ex capitano rossoblu rescinderà il proprio contratto con i grifoni a marzo e firmerà per il Toronto. Sulle fasce ci saranno Hefti e Cambiaso con il pacchetto di centrocampo che sarà composto da Sturaro, Badelj e Rovella. In attacco Ekuban e Destro saranno certi della maglia da titolare, mentre Yeboah e Gudmundsson si contenderanno una maglia da titolare per completare il trio d’attacco.

Per quanto riguarda l’Inter, mister Inzaghi vuole cambiare il rullino negativo che si è visto durante le ultime partite. In difesa torna il trio composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mediana ritorna, dopo il turno di squalifica, Marcelo Brozovic con Barella e Calhanoglu pronti ad aiutarlo. Sulle fasce Dumfries e Perisic cercheranno di mettere le ali all’attacco dell’Inter che sarà formato da Lautaro e Dzeko. Robin Gosens sarà in panchina ma non è escluso che possa giocare qualche minuto nel corso della ripresa.

Ecco le probabili formazioni.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj; Ekuban, Rovella, Yeboah: Destro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.