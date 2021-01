Verso Fiorentina Inter, Ribery è carico: "Giocheremo senza paura"

Nel pareggio tribolato dello Stadio Grande Torino di ieri sera, c'è stato anche lo zampino di Franck Ribery. L'attaccante francese, dopo la gara in cui si è reso protagonista con una rete in collaborazione con Giacomo Bonaventura, ha parlato in vista dello scontro in programma venerdì prossimo contro l'Inter all'Artemio Franchi.

Ai microfoni dei canali social della Fiorentina infatti, l'ex Bayern Monaco ha detto che la squadra si presenterà all'appuntamento con i lombardi senza paura. Il tutto, pur essendo consapevoli che quello allenato da Antonio Conte è un grande club.

Parole senz'altro da leader quelle pronunciate da Ribery che ancora una volta ha dimostrato di avere carisma pur non indossando la fascia da capitano (attualmente sul braccio di German Pezzella). L'Inter dunque è avvisata.