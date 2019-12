Verso Fiorentina-Inter, nessuno tiene il passo dei nerazzurri

Domenica sera l'Inter di Antonio Conte tornerà protagonista in campionato. I nerazzurri saranno impegnati in trasferta contro la Fiorentina. Un match su un campo difficile contro una squadra che non sta attraversando un buon momento.

L'Inter arriverà a Firenze da prima della classe e vorrà continuare la sua striscia positiva. I nerazzurri sono la migliore squadra in trasferta, nessuno riesce a tenere il ritmo della squadra di Conte, reduce da sette vittorie consecutive.

Il tecnico nerazzurro ha superato Mourinho e Stramaccioni nella statistica dei successi consecutivi lontano da 'San Siro' e insegue Mancini con 11 successi di fila. Domenica sera non sarà semplice, soprattutto per i molti infortuni che condizioneranno ancora una volta le scelte di Conte, ma l'Inter ha tutto per continuare la sua striscia positiva e la sua corsa in campionato.